Buitenlandminister Lahbib: “Iraanse ambassadeur vijf keer op het matje geroepen, is ongezien”

De Iraanse ambassadeur in ons land is sinds de arrestatie van de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (41) in Iran al vijf keer op het matje geroepen. “Dat is ongezien”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR).

In de Kamer wordt dinsdagmiddag al ruim vier uur gedebatteerd over het wetsontwerp dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. Dat ontwerp is omstreden, omdat het het pad kan effenen voor de vrijlating van Assadollah Assadi, een Iraanse schijndiplomaat die vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. In Teheran zit dan weer sinds februari Olivier Vandecasteele, een Belgische ngo-medewerker, vast.

Volledig scherm Olivier Vandecasteele, de ngo-medewerker uit Doornik die op 24 februari 2022 werd opgepakt in Iran en sindsdien opgesloten zit in de beruchte Sevin-gevangenis, in Teheran. © RV

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is de Iraanse ambassadeur in ons land sinds die arrestatie al vijf keer op het matje geroepen in ons land, en is dat “ongezien”. België heeft daarbij telkens de vrijlating van Vandecasteele bepleit, net als betere detentieomstandigheden en consulaire bezoeken.

De Iraans-Zweedse VUB-professor Ahmad Djalali valt niet onder de strikte toepassing van het verdrag dat ons land heeft gesloten met Iran, zo verklaarde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) eerder in de Kamer. Hij heeft immers niet de Belgische nationaliteit. “Maar dat belet ons land niet de inspanningen voort te zetten om Djalali vrij te krijgen.”

Volledig scherm VUB-prof Ahmad Djalali © AFP

Lahbib benadrukte ook dat België geen druk kan zetten op Iran door bijvoorbeeld de handel te boycotten. De handelsrelaties met het land staan op een zeer laag pitje, zei ze. “Dat zou een beetje zijn als schreeuwen in de woestijn.”

“Schurkenstaat”

De MR-minister benadrukte net als haar collega van Justitie Vincent Van Quickenborne dat er geen contacten met Iran zijn geweest over de uitwisseling van individuele gevangenen. “Het verdrag kan een middel zijn om alle gevonniste Belgen te helpen”, zei ze. Volgens Van Quickenborne “lopen er geen gesprekken over een eventuele overbrenging” en “zitten er geen automatismen” vervat in het verdrag.

De Open VLD-vicepremier noemde Iran een “schurkenstaat”. “Maar Frankrijk heeft een uitleveringsverdrag met Iran, en wij hebben zo’n verdrag ook met andere regimes die het niet nauw nemen met mensenrechten zoals Rusland of China. Het is niet omdat je spreekt met een schurkenstaat, dat je ook moet zwijgen over het feit dat het gaat om een schurkenstaat.”

Bovendien werkt de Belgische regering volgens Van Quickenborne transparant, door het debat te voeren in het parlement. “Andere landen kiezen ervoor om clandestiene akkoorden te maken, en het zou natuurlijk comfortabeler zijn om dat allemaal in achterkamertjes te regelen. Maar we bewandelen de weg van de rechtsstaat en de transparantie, en we zullen die weg met veel overtuiging blijven bewandelen.”

Lees ook: