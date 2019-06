Zwitserse vrouwen staken voor gelijke rechten ses

14 juni 2019

15u48

Vandaag leggen tienduizenden Zwitserse vrouwen het werk neer. Met de zogenaamde "frauenstreik" willen ze aandacht vragen voor de ongelijkheid tussen man en vrouw in het land. Dertig jaar na de eerste staking voor een gelijk loon, is er nog veel werk aan de winkel in een land dat zich bij de rijksten van de wereld mag rekenen.

In vergelijking met andere Europese landen hinkt Zwitserland achterop in het streven naar betere rechten voor vrouwen. Het duurde tot in 1971 eer vrouwen stemrecht kregen. Tot in 1985 moesten vrouwen toestemming krijgen van hun man om te werken of een bankrekening te openen. En het is pas in 2005 dat vrouwen hun loon uitgekeerd zagen tijdens hun zwangerschapsverlof.

De gelijkheid tussen man en vrouw werd al in 1981 opgenomen in de grondwet, maar verder dan de theorie kwamen de Zwitsers niet. Tien jaar na de wet, op 14 juni 1991, wilden heel wat vrouwen ook in de praktijk verandering zien. Ze kwamen massaal op straat, blokkeerden het verkeer en verzamelden zich voor scholen en ziekenhuizen, gewapend met paarse ballonnen om een gelijk loon te vragen. Met een half miljoen waren ze toen, goed voor de grootste actie in de geschiedenis van het land.

20 procent minder loon

De stakers van toen vinden dat er veel te weinig is veranderd. De meeste scholen verplichten kinderen om thuis te eten, kinderopvang is onbetaalbaar en de kloof tussen mannen en vrouwen is een van de grootste binnen de ontwikkelde wereld. Vrouwen verdienen er nog altijd gemiddeld 20 procent minder dan mannen, voor vrouwen die dezelfde job uitoefenen als mannen is dat 8 procent.

Exact 28 jaar later, op 14 juni 2019, komen vrouwen opnieuw op straat, gesterkt door vrouwenstakingen in België en Spanje een paar maanden terug. “Veel vrouwen waren optimistisch en dachten dat de verbetering wel vanzelf zou komen, dat het een kwestie van tijd zou zijn”, zegt Min Li Marti, socioloog en parlementslid voor de sociaal democraten. “Nu beseffen vrouwen dat dat niet zo is. Het draait allemaal om macht, en de mensen met macht geven die niet zomaar weg.”

Hoewel een grote opkomst wordt verwacht, blijft een staking voor vrouwenrechten nog altijd gevoelige materie. Alles wat naar feminisme ruikt, was lange tijd taboe in Zwitserland, dat zegt Anne Rothenbüler, onderzoeker aan de Universiteit van Nanterre en gespecialiseerd in de geschiedenis van vrouwen. “Tijdens mijn jeugd was het een belediging, het betekende dat je niet goed voor je kinderen zorgde.”