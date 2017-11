Zwitserse vorsers ontwikkelen systeem om afval op te sporen EB

Bron: ATS 0 MARC GOYVAERTS / PHOTO NEWS Zwitserse wetenschappers hebben een apparaat ontwikkeld dat in staat is om in een stad afval te detecteren en in categorieën onder te verdelen. Het systeem zou steden in staat moeten stellen om hun straten op hun goedkopere manier proper te houden.

Het systeem verloopt in twee fases. Eerst worden er beelden in hoge resolutie gemaakt met camera's die bevestigd zijn op voertuigen die door de parken en straten rijden. De beelden worden automatisch geanalyseerd door een computer die het afval herkent en onderverdeelt in 25 verschillende categorieën, zoals 'papier' of 'peuken'. Die onderverdeling kan door elk stadsbestuur naar eigen goeddunken worden aangepast.

Door de uitvinding wordt het mogelijk om op een vrij eenvoudige manier een stand van zaken van het afval op straat op te maken. Op die manier kan worden vastgesteld waar het dringendst moet worden ingegrepen.

Het apparaat werd ontwikkeld door de technische hogeschool van Lausanne (EFPL), de hogeschool Arc en de startup Cortexia.