Zwitserse scholieren willen drie maanden vakantie Ellen van Gaalen

25 juni 2019

15u45

Bron: AD.nl 0 Zwitserse scholieren hebben een oproep gedaan de zomervakantie drie maanden te laten duren, omdat het al zo vroeg in de zomer zo heet wordt.

Het is volgens de Zwitserse Vereniging van Scholierenorganisaties, die 40.000 leden telt, de eenvoudigste oplossing voor de problemen met de hitte. Het zou niet goed zijn het milieu te gaan belasten met de koeling van lokalen.

De Zwitserse scholieren kijken onder meer naar het voorbeeld van buurland Italië waar de zomervakanties al geruime tijd in juni beginnen en tot half september duren. Maar ook landen als Albanië, Servië en Turkije kennen zomervakanties van drie maanden. Volgens een woordvoerder van een Zwitserse jongerenorganisatie kunnen de Zwitserse kinderen zich in de hitte net zo slecht concentreren als Italiaanse.

De Zwitserse scholieren krijgen volgens de newssite 20 Minuten bijval van leraren. Als het in juni al normaal gesproken 30 graden is, dan is het in klaslokalen niet uit te houden en moet over een zomervakantie van drie maanden worden gesproken, aldus Beat Zemp, voorzitter van de lerarenbond. De grote vakantie in het Alpenland start op 28 juni en eindigt 28 augustus.