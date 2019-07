Zwitserse militairen die plots ziek werden aan de beterhand IB AW

05 juli 2019

00u22

Bron: Belga 3 Zo’n vijftig militairen en rekruten van een Zwitserse legeracademie werden gisteren in het ziekenhuis opgenomen nadat ze allemaal plots erg ziek werden. Vier personen zouden even in kritieke toestand hebben verkeerd, maar inmiddels is iedereen aan de beterhand.

Reeds 35 van de getroffenen mochten het ziekenhuis verlaten, de medische behandeling van de anderen zal in de loop van de ochtend aflopen. Ook de quarantaine is opgeheven.

Volgens het Zwitserse ministerie van Defensie kregen ongeveer 50 personen - allen leden of rekruten van de Jassbach-academie in Linden - in de late namiddag te kampen met acute gastro-intestinale symptomen zoals diarree en braken. Ze werden met ziekenwagens en helikopters naar het ziekenhuis overgebracht.

De autoriteiten proberen nu de oorzaak van deze uitbraak te achterhalen. Een virale oorzaak wordt uitgesloten. Inspecteurs inzake voedselveiligheid zijn een onderzoek gestart.