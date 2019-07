Zwitserse kabelbaan defect: 200 mensen op bergtop per helikopter geëvacueerd mvdb

20 juli 2019

11u47

Bron: DPA - Belga 1 Bijna tweehonderd mensen zijn in het Zwitserse Stans per helikopter van een berg gehaald na een defect van de kabelbaan. De evacuatie vond vrijdagavond plaats nadat duidelijk was geworden dat de bezoekers van de Stanserhorn niet meer op andere wijze in het dal konden komen.

De storing aan de Cabrio-kabelban trad om 18.21 uur op. De 27 passagiers van twee open cabines konden via een noodoplossing in veiligheid worden gebracht, maar de bijna tweehonderd mensen die zich nog op de 1.900 meter hoge top bevonden, moesten per helikopter worden geëvacueerd. Niemand is in gevaar geweest, benadrukte directeur Jürg Balsiger van de exploitant.

Pas een week geleden was er ook al een defect aan een kabelbaan in Niesenbahn. Zowat 250 mensen moesten toen van de Niesen - een 2.363 meter hoge bergtop - worden gehaald, onder wie 30 met een helikopter.