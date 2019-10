Zwitserse gletsjers op vijf jaar tijd met tien procent gekrompen ttr

15 oktober 2019

12u09

Bron: belga 1 De belangrijkste gletsjers in Zwitserland hebben de afgelopen vijf jaar een tiende van hun massa verloren. Dat meldt de Zwitserse academie voor natuurwetenschappen vandaag. De voorbije honderd jaar zijn de gletsjers in het Alpenland nooit zo snel weggesmolten.

De onderzoekers stellen dat onder meer de hittegolven van de voorbije zomer hebben bijgedragen tot het sneller wegsmelten van de twintig onderzochte gletsjers. "Tijdens de twee intense hittegolven, eind juni en eind juli, is op nauwelijks veertien dagen tijd op de Zwitserse gletsjers een sneeuw- en ijsmassa gesmolten die overeenstemt met de jaarlijkse nationale drinkwaterconsumptie", zo zeggen de wetenschappers.

Op twaalf maanden tijd is er ongeveer twee procent van de totale ijsmassa op de Zwitserse gletsjers gesmolten. Over een periode van vijf jaar bedraagt het verlies zelfs meer dan tien procent. Vooral in het oosten van het land smelten de gletsjers sneller. Daar is de ijslaag op een jaar tijd één tot twee meter minder dik geworden.

Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn in Zwitserland al meer dan 500 kleinere, doorgaans naamloze, gletsjers verdwenen.

