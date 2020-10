Zwitserse gijzelaar vermoord in Mali

SVL

09 oktober 2020

22u34

Bron: Belga

0

Een Zwitserse gijzelaar die in Mali werd vastgehouden, is vermoord door ontvoerders. Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een verklaring bedroefd te zijn over het nieuws.