Zwitserse gijzelaar vermoord in Mali na 4 jaar lange ontvoering

09 oktober 2020

Bron: Belga/20min.ch 0 Een Zwitserse gijzelaar die in Mali werd vastgehouden, is vermoord door ontvoerders. Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een verklaring bedroefd te zijn. De vrouw werd vier jaar geleden ontvoerd en werd vorige maand om het leven gebracht door terroristen met banden met Al-Qaeda.

De Zwitserse minister Ignazio Cassis kreeg van de Franse autoriteiten te horen dat ontvoerders van de islamitische terreurgroep Jama'at Nasr al-Islam wal Muslim (JNIM) de gijzelaar een maand geleden hebben gedood. Hij veroordeelt de "wrede misdaad" en betuigt zijn deelneming aan de familie van het slachtoffer. Zwitserland neemt contact op met de regering van Mali om te proberen het lichaam te repatriëren.

Het slachtoffer is Beatrice S., een missionaris uit Bazel die vier jaar geleden werd ontvoerd. De exacte omstandigheden van de moord op de Zwitserse gijzelaar zijn nog onduidelijk. De vrouw, die jarenlang als missionaris in Timboektoe werkte, werd begin 2016 al voor de tweede keer in haar leven ontvoerd. Islamisten beroofden de dame uit Bazel in 2012 al een eerste keer van vrijheid.

In haar mededeling wijst de minister er verder op dat leden van de Federale Raad persoonlijk en herhaaldelijk hebben gepleit voor de vrijlating van de vrouw bij de bevoegde autoriteiten. De Zwitserse autoriteiten hebben de afgelopen vier jaar ook voortdurend contact gehad met de familie van het slachtoffer.

Eerder vandaag lieten jihadisten de Franse hulpverleenster Sophie Pétronin, de Malinese politicus Soumaïla Cissé en twee Italianen in Mali vrij als onderdeel van een deal met de Malinese regering. Maandag werden ruim honderd jihadisten vrijgelaten in ruil voor Pétronin en Cissé.