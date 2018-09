Zwitsers willen dat Russische spionage stopt TMA

16 september 2018

20u50

Bron: ANP 0

Zwitserland eist dat Rusland stopt met spionage op zijn grondgebied. In de afgelopen dagen zijn twee nieuwe mogelijke spionagegevallen aan het licht gekomen. In Den Haag zouden twee mensen zijn opgepakt die mogelijk een Zwitsers onderzoekslaboratorium wilden hacken. Diezelfde mannen zouden ook gegevens van het wereldantidopingbureau hebben gestolen. Dat bureau is in Zwitserland gevestigd.

"Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Rusland op om de illegale activiteiten op Zwitserse bodem of tegen Zwitserse doelen onmiddellijk te stoppen." Zwitserland denkt dat een op de vier Russische diplomaten in het land banden heeft met de inlichtingendiensten, aldus een Zwitserse krant zondag. De Russische ambassadeur in Bern moest dit jaar al drie keer op het matje komen.