Zwitsers verwerpen in bijzonder referendum subsidies voor gehoornde koeien

25 november 2018

Bron: Belga

De Zwitsers hebben zondag in een referendum de oproep van een hippieboer weggestemd voor subsidies voor gehoornde koeien. Armin Capaul, in zijn land intussen een bekende boer, voerde afgelopen maanden een campagne voor het behoud van de gehoornde koe. Driekwart van de koeien en geiten worden in Zwitserland namelijk onthoornd uit voorzorg en om verwondingen in te kleine stallen te voorkomen. Een aanval op de waardigheid van de dieren, zo vond Capaul negen jaar geleden.