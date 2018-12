Zwitsers veroorzaken zélf lawine Redactie

16 december 2018

In de Zwitserse Zermattvallei is opzettelijk een lawine veroorzaakt. Dit deden de Zwitsers om te voorkomen dat er skiërs of wandelaars vast zouden komen te zitten bij een spontane lawine. In het gebied viel de afgelopen dagen 50 tot 70 centimeter sneeuw.