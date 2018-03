Zwitsers tegen afschaffing kijk- en luistergeld voor "te linkse en verspillende" openbare omroep sam

04 maart 2018

18u11

Bron: belga 9 De Zwitserse bevolking stemt met een duidelijke meerderheid tegen de afschaffing van het kijk- en luistergeld voor de openbare omroep. Tijdens een volksraadpleging bleek 71,6 procent tegen.

Het plan om het kijk- en luistergeld en ook overheidssubsidies te schrappen voor de Zwitserse Radio en Televisie (SRF) en kleine regionale omroepen, kreeg de steun van de rechtspopulistische Zwitserse Volkspartij (SVP) en jonge radicale liberalen. De voorstanders vinden dat de SRF onder het huidig systeem te veel verspilt en te afhankelijk van de staat is, en dat een door reclame gefinancierde omroep de onafhankelijkheid van de SRF zou garanderen. Politici van de SVP verwijten de omroep bovendien een ruk naar links.

Het Zwitserse referendum wordt met veel belangstelling gevolgd in andere Europese landen waar gelijkaardige debatten worden gevoerd. In Duitsland, Oostenrijk en Denemarken bijvoorbeeld willen extreemrechtse en populistische partijen ook het kijk- en luistergeld schrappen.

"Geld is nodig"

De meeste Zwitserse partijen zijn tegen het plan omdat de publieke omroep zou ophouden met bestaan indien kijkers en luisteraars geen financiële bijdrage meer betalen. "Kijk- en luistergeld is nodig voor goede radio en televisie", vindt Andre Moesch, hoofd van de Zwitserse regionale omroep.

Tegenstanders van het plan waarschuwden er ook voor dat de SRF, als politiek neutrale omroep, van buitenaf zou kunnen beïnvloed worden indien die afhankelijk wordt van reclame-inkomsten. Hoewel het plan in het referendum quasi zeker zal afgewezen worden, heeft het een breed publiek debat losgemaakt over de rol en het zakenmodel van de SRF.

Besparingen

Tijdens de campagne voor het referendum had de omroep een kostenbesparend programma aangekondigd omdat de regering het jaarlijkse kijk- en luistergeld van de belastingbetaler had verlaagd. De initiatiefnemers van het referendum zeggen dat ze de druk op de SRF hoog willen houden. "Want deze kolos moet nu eindelijk zijn boeken nakijken en zijn huiswerk maken om nodeloze kosten te schrappen", zegt Christian Riesen, een van de organisatoren.