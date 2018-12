Zwitsers meisje (4) overleden bij skiongeval in Zwitserland

29 december 2018

Bron: belga, anp

In het Zwitserse kanton Bern is gisterenavond een 4-jarig meisje overleden nadat ze betrokken was geraakt bij een skiongeval. Dat meldt de Zwitserse politie vandaag.