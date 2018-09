Zwitsers kanton Sankt Gallen stemt voor boerkaverbod mvdb

23 september 2018

15u39

Bron: Belga 1 Meer dan twee derde van de inwoners van het Zwitserse kanton Sankt Gallen heeft zondag voor een verbod op het dragen van de boerka in de publieke ruimte in hun regio gestemd.

Het verbod is al sinds juli 2016 van kracht in buurkanton Ticino. Alle Zwitsers zullen zich, waarschijnlijk volgend jaar, over de kwestie moeten uitspreken op nationaal niveau.



De kiezers hebben de wet overtuigend goedgekeurd met 66,65 procent. De opkomst bedroeg 35,82 procent. Daardoor wordt het in het Duitstalige kanton verboden om het gezicht te verbergen in de openbare ruimte, als dit een bedreiging vormt voor de veiligheid.



De voorstanders van een verbod stellen dat "het tot onze cultuur en onze waarden behoort om elkaar aan te kijken en de ogen niet te verbergen, staat te lezen in de verkiezingsfolder.



De Raad van State heeft zich verzet tegen het verbod, en tevergeefs geargumenteerd dat het de grondrechten schendt zonder dat er een publiek belang bij is. Het rechtscollege stelde voor om de boerka enkel te verbieden tijdens contacten met de overheid, maar dat ging niet ver genoeg voor de politiek. Tegenstanders noemen de wet nutteloos, omdat er bijna geen vrouwen in Sankt Gallen zijn die een boerka dragen.