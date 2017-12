Zwitsers bouwen steilste spoorbaan ter wereld LB

14u21

Bron: ANP 5 EPA De trein heeft coupés die eruitzien als grote biervaten en die meedraaien, zodat de reizigers altijd rechtop blijven. Het Zwitserse bergdorpje Stoos is vanaf zondag bereikbaar via de steilste spoorweg ter wereld. Hoewel de trein op sommige plaatsen een helling van wel 47,7 graden neemt, hoeven de passagiers niet bang te zijn dat ze uit hun stoel vallen. De trein heeft cilindrische coupés die eruitzien als grote biervaten en die meedraaien, zodat de reizigers altijd rechtop blijven. Dat melden Zwitserse media.

De spoorbaan tussen Schwyz en Stoos, ten zuiden van Zürich, kostte 44,6 miljoen euro en is een staaltje van Zwitserse techniek. De trein gaat met 10 meter per seconde omhoog over de 1720 meter lange spoorbaan en overbrugt een hoogteverschil van 743 meter. Hoewel Stoos slechts honderd inwoners telt, kon niet voor een traditionele gondellift worden gekozen, omdat op de bergflank een schietterrein ligt.

De spoorweg wordt vandaag geopend door de Zwitserse president Doris Leuthard in Stoos, dat op een hoogte van 1300 meter ligt.