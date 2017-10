Zwitsers beslissen per referendum over een boerkaverbod ADN

18u26

Bron: Belga 0 BELGA In Zwitserland wordt publiekelijk gestemd over een boerkaverbod. Activisten hebben meer dan 100.000 handtekeningen verzameld en daarmee aan de voorwaarden voor een volksraadpleging voldaan. Dat deelde de regering vandaag mee.

De stemming zal in de loop van de komende twee jaar gebeuren. Indien het verbod wordt goedgekeurd, mogen moslima's in het openbaar geen nikab, een gezichtssluier die enkel de ogen vrijlaat, of boerka, die het hele lichaam bedekt, dragen. In het zuidelijke kanton Ticino is dat verbod al van kracht.

Volgens de activisten heeft hun initiatief niets met godsdienst te maken. Het gaat om allerhande verhullingen. Op hun affiche staat naast een vrouw met boerka ook een vermomde demonstrant. Het initiatief is afkomstig van dezelfde groep die achter de volksraadpleging van 2009 over het verbod op minaretten stond. De meerderheid stemde toen voor een verbod en sindsdien mogen geen torens meer gebouwd worden, van waaruit moslims vijfmaal per dag tot het gebed worden opgeroepen. De groep noemt zich Egerkingen Komitee en schaart zich rond Walter Wobmann, een afgevaardigde van de extreemrechtse partij SVP.

In Oostenrijk is er al een boerkaverbod. Daar riskeert vanaf 1 oktober iedereen een boete van 150 euro, die zijn gezicht met een boerka, nikab of zelfs achter een mondmasker verbergt.