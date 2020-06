Zwitserland zet belangrijke stap richting legaliseren homohuwelijk HLA

11 juni 2020

15u57

Bron: ANP

Het lagerhuis van het Zwitserse parlement keurde donderdag een wetsvoorstel goed waardoor Zwitserse koppels van hetzelfde geslacht wettelijk zouden mogen trouwen. Het Alpenland ligt van oudsher achter ten opzichte van andere West-Europese landen in zaken als homorechten en vrouwenkiesrecht. De wetgeving moet nog door het hogerhuis om definitief te worden goedgekeurd.

Het homohuwelijk werd goedgekeurd met 132 stemmen voor, 52 stemmen tegen en 13 onthoudingen. "De Nationale Raad zegt JA tegen #Huwelijkvooriedereen, met echte gelijkheid!", jubelde de burgerrechtengroep Roze Kruis op Twitter. Activisten achter de campagne zeggen dat het hoog tijd was. Hoewel de conservatieven tegenstemden, besloot een meerderheid van het lagerhuis ook dat lesbische koppels zwanger mogen worden met behulp van gedoneerd sperma.

In Zwitserland geldt pas sinds februari een wet die de discriminatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen verbiedt. Het wetsvoorstel, dat is goedgekeurd 13 jaar nadat het geregistreerd partnerschap in Zwitserland werd ingevoerd, kon worden aangenomen omdat progressieve partijen bij de verkiezingen in oktober terrein wonnen.

Het huwelijk moet in de toekomst mogelijk zijn voor alle koppels, of ze van hetzelfde geslacht of van verschillende geslachten zijn Zwitsers minister van Justitie Karin Keller-Sutte

Volgens een enquête in opdracht van het Roze Kruis is 80 procent van de Zwitsers voor het homohuwelijk. De Zwitserse politiek heeft echter de reputatie conservatiever te zijn dan de kiezers. Dat geldt met name voor het hogerhuis. “Het huwelijk moet in de toekomst mogelijk zijn voor alle koppels, of ze van hetzelfde geslacht of van verschillende geslachten zijn. Dat is de kern van het voorstel", zei minister van Justitie Karin Keller-Sutter. "De federale regering verwelkomt het feit dat hiermee een eind zal komen aan de ongelijke behandeling die er vandaag de dag nog is."