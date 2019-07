Zwitserland wil Chinese onderzoeker die beschuldigd wordt van diefstal bedrijfsgeheimen uitleveren aan VS kv

17 juli 2019

17u52

Bron: Reuters, Swiss Info 0 Zwitserland stemt ermee in om een Chinese onderzoeker uit te leveren aan de Verenigde Staten. De man wordt ervan beschuldigd zijn zus, een wetenschapster, te helpen bij de diefstal van bedrijfsgeheimen ter waarde van 490 miljoen euro van farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline.

Gongda Xue, een inwoner van Zwitserland, werd eerder dit jaar aangehouden door de Zwitserse autoriteiten. Vandaag bevestigde het Zwitserse ministerie van Justitie dat het Amerikaanse verzoek tot uitlevering van Gongda Xue werd goedgekeurd. De man vocht de uitlevering aan de VS aan en heeft nu nog tot midden augustus de tijd om in beroep te gaan tegen de recente beslissing.

De researcher werkte van 2008 tot 2014 als postdoctoraal wetenschapper voor het Zwitserse Friedrich Miescher Instituut voor Biomedisch Onderzoek. Hij is de broer van Yu ‘Joyce’ Xue, een Chinees-Amerikaanse biochemicus die voor een rechtbank in Pennsylvania in augustus vorig jaar schuldig pleitte voor de diefstal van bedrijfsgeheimen van een afdeling van GlaxoSmithKline.



Gongda Xue riskeert 20 jaar cel als hij schuldig bevonden wordt. Volgens de Amerikaanse aanklacht ontving hij de gestolen informatie van zijn zus, voerde hij tests uit in het Miescher Instituut en stuurde hij de resultaten naar medeplichtigen in China. De gestolen informatie had volgens de aanklagers betrekking op antilichamen die zich aan tumorcellen binden en hen doden.

In totaal worden vijf mensen aangeklaagd in de zaak. Drie van hen vormden een bedrijf in China genaamd Renopharma, om de gestolen bedrijfsgeheimen te verkopen.

Yu Xue, die tot 2016 werkte voor GlaxoSmithKline in Pennsylvania, wacht momenteel op haar straf. Tijdens haar rechtszaak werd ze omschreven als “een van de meest vooraanstaande proteïne-biochemici ter wereld”.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie noemde de zaak vorig jaar een “economische oorlog” en beweerde dat Renopharma, dat gebaseerd is in Nanjing, China, “gefinancierd wordt door de Chinese overheid”.