Zwitserland opent nieuwe tunnel op belangrijke Europese treinroute die havens van Rotterdam en Genua met elkaar moet verbinden

04 september 2020

16u48

Bron: Belga 0 In Zwitserland is vandaag de Ceneri-tunnel afgewerkt. Die maakt deel uit van een enorm Europees treinproject, dat door Duitsland vertraging oploopt. De 15,4 kilometer lange tunnel is "een cruciaal onderdeel van de belangrijkste treinverbinding tussen de Noordzee en de Middellandse Zee", verklaarde de Zwitserse president Simonetta Sommaruga bij de opening van de tunnel. Die loopt onder de Alpen, in de buurt van de Italiaanse grens.

Samen met de al bestaande Zwitserse tunnels Gotthard en Loetschberg, stelt Ceneri treinen in staat om de Alpen de doorkruisen zonder zware hellingen tegen te komen. De drie tunnels maken deel uit van een visie om de havens van Rotterdam en Antwerpen te verbinden met die van Genua, in Italië.

Terwijl Zwitserland klaar is met zijn deel en Italië bijna rond is, loopt Duitsland achter. De route van het Duitse Karlsruhe naar de Zwitserse grensstad Basel moet nog worden uitgebreid van twee naar vier sporen. De werken zouden nog zeker vijftien jaar duren aangezien verschillende bewoners langs de route klacht hebben ingediend tegen het project.



Ondertussen is Zwitserland onderhandelingen begonnen met Frankrijk over de mogelijkheid om een Franse spoorlijn ten noorden van Zwitserland te gebruiken in plaats van de Duitse lijn.

