Zwitserland controleert mobiele telefoons om naleven maatregelen te checken

Bron: Belga

Zwitserland controleert de mobiele telefoons van zijn burgers om te kijken of ze zich aan de samenscholingsverboden houden. De overheid heeft telefoongegevens opgevraagd bij de nationale provider Swisscom.

“Het gaat om gegevens van 24 uur oud. De data zijn anoniem, dus het is niet mogelijk om te zien wie waar is geweest”, zegt het Bundesamt für Gesundheit. "Houden mensen zich aan de beperkingen? Zijn ze met minder mensen op pad? Zijn er plekken waar grotere groepen samenkomen? Dit wilden we controleren", stelt de overheidsinstantie.

In Zuid-Korea, Singapore en Taiwan controleren overheden de smartphonedata van coronapatiënten. Zo kunnen ze zien wie dicht bij hen in de buurt zijn geweest. Die mensen zijn misschien ook besmet geraakt, zonder dat ze het zelf al weten.

Vanwege het coronavirus is het in Zwitserland verboden om met meer dan vijf mensen tegelijk samen te komen.

In het land hebben intussen 10.600 mensen positief getest op het virus, 161 mensen bezweken aan Covid-19. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is Zwitserland het vijfde meest getroffen land van Europa op het vlak van besmettingen. Het behoort ook wel tot de landen die het meest testen uitvoeren.