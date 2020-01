Zwitserland beperkt het terugsturen van kwetsbare asielzoekers naar Italië “zonder concrete garanties” AW

17 januari 2020

18u47

Bron: Belga 0 Zwitserland moet het terugsturen van kwetsbare asielzoekers naar Italië beperken, want door het besluit-Salvini van 2018 zijn de omstandigheden van hun opvang in dat land verslechterd. De Zwitserse administratieve rechtbank heeft vandaag een arrest in die zin bekendgemaakt.

In het arrest concludeert de federale administratieve rechtbank dat de asielprocedure en het opvangsysteem in Italië weliswaar niet "systematische geschonden" worden, maar dat gezinnen en mensen met zware gezondheidsproblemen het er moeilijk hebben als gevolg van de "verslechtering in de omstandigheden van de opvang".

Italië werd tussen juni 2018 en augustus 2019 door een coalitie van de Vijfsterrenbeweging en de uiterst rechts Lega van Matteo Salvini geleid. Als minister van Binnenlandse Zaken voerde hij een drastisch migratiebeleid.

Garanties

Als een asielzoeker vanuit Italië in Zwitserland aankomt, moet hij volgens de Europese regels in principe naar Italië teruggestuurd worden. In haar arrest van 17 december stelt de federale administratieve rechtbank dat "het overbrengen van gezinnen naar Italië opgeschort moet worden zolang de Italiaanse autoriteiten geen concrete en precieze garanties geven over de huidige omstandigheden van hun opvang".

Voor mensen met zware gezondheidsproblemen moeten de Zwitserse autoriteiten voortaan van hun Italiaanse ambtgenoten formele garanties bekomen dat deze mensen medische verzorging en gepast onderdak krijgen van zodra ze in Italië aankomen.

