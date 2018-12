Zwitser opgepakt die mogelijk betrokken is bij moord op Scandinavische toeristen TT

29 december 2018

22u06

Bron: Belga 0 De politie in Marokko heeft in Marrakesh een Zwitser opgepakt die mogelijk betrokken is bij de moord op twee Scandinavische toeristen, die in het Atlasgebergte in Marokko dood werden aangetroffen. Dat melden gerechtelijke bronnen.

De Zwitser woont in Marokko, heeft ook de Spaanse nationaliteit en zou volgens de politie een "extremist" zijn. Hij zou de andere verdachten les hebben gegeven in nieuwe technologieën en hen hebben opgeleid bij schietoefeningen.

In de moordzaak van de twee Scandinavische toeristen zijn eerder al dertien arrestaties verricht. Vier mannen zitten vast op verdenking van de moord op de twee vrouwen en nog eens negen verdachten werden opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de vier hoofdverdachten.



De lichamen van de slachtoffers, een 24-jarige Deense studente en een 28-jarige Noorse vrouw, werden midden december aangetroffen op 10 kilometer van Imlil, een klein dorpje in de Hoge Atlas, aan de voet van de 4.167 meter hoge berg Toubkal. Volgens de Marokkaanse autoriteiten hadden de twee "sporen van geweld door messen" aan hun hals. De Marokkaanse politie pakte deze week in Marrakesh vier verdachten op. Volgens de autoriteiten hebben ze alle vier banden met terreurgroep IS.

