Zwemverbod in Duitse rivier Unstrut door krokodil-alarm NLA

30 augustus 2020

19u50

Bron: Belga 60 In de rivier de Unstrut, in de Duitse oostelijke deelstaat Saksen-Anhalt, geldt de komende weken een zwemverbod omdat vermoed wordt dat er een krokodil in de rivier zit. Twee mensen hebben bij de politie verklaard dat ze het dier in het water zagen. De Duitse autoriteiten nemen dat serieus.

Sinds vrijdag wordt er, tot nu toe tevergeefs, naar het dier gezocht. Besloten is nu dat over een lengte van 40 kilometer niet meer mag worden gezwommen in de rivier. Hoe de krokodil in de kleine rivier terecht is gekomen, is niet duidelijk.



