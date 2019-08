Zwemmer vermist in het Kanaal KVDS

19 augustus 2019

14u08

Bron: Belga 0 Een zwemmer die aan een geïmproviseerde boei hing, is sinds zondagnamiddag vermist in het Kanaal. Hij werd laatst gespot op 22 kilometer voor de kust van de Noord-Franse stad Duinkerke. De zoektocht werd maandag zonder resultaat stopgezet, meldt de zee-prefectuur. Die kon niet meer details geven over de vermiste persoon.

Een Belgische boot met een matroos aan boord die ter hoogte van Duinkerke voer, zag rond 15 uur zondagmiddag de zwemmer op 12 zeemijlen voor de kust. Hij hing aan een soort boei vast, zo meldt de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee maandag.

Matroos

De matroos probeerde verscheidene keren om de zwemmer aan boord te hijsen, maar dat lukte niet. Toen hij terug in de haven binnenliep om 20.30 uur, sloeg hij alarm. Het regionale reddingscentrum van Gris-Nez zond daarop een noodsignaal 'mayday relay' uit naar alle boten in de buurt, stuurde een helikopter van de Franse marine de lucht in en een kano van de reddingsdienst van Duinkerke.





Om 22.40 uur vertrokken ook twee boten uit Oostende om de persoon te zoeken, maar ook dat bleef zonder resultaat. Om 00.30 uur 's nachts werd de zoekactie stopgezet.





Op de vraag of het om een migrant zou kunnen gaan die het Kanaal wilde oversteken, wil de prefectuur niet ingaan. De maritiem gendarmerie heeft een onderzoek ingesteld.