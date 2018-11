Zwemmer sterft door steek pijlstaartrog en weer surfer aangevallen door haai in Australië LVA

Bron: Belga 0 Baden in zee in Australië is niet zonder gevaar. Vrijdag werd op zo'n 150 kilometer ten zuiden van Sydney een surfer aangevallen door een haai. Het was de achtste haaiaanval sinds september. De man raakte gewond maar overleefde. In Tasmanië had een zwemmer minder geluk: hij stierf, waarschijnlijk na een steek van een pijlstaartrog.

Een 24-jarige jongeman werd tijdens surflessen op Seven Mile Beach, ten zuiden van Sydney, gebeten door een haai. Hij werd gewond aan een hand en been overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleefde. Het is al de achtste haaienaanval in Australië op amper drie maanden tijd. Begin september kwam een 33-jarige man om het leven bij de toeristische Whitsunday-eilanden. Bij een andere aanval in dezelfde regio raakte een meisje van 12 haar been kwijt.

Volgens Australische statistieken (Australian Shark Attack File) worden gemiddeld zo'n 22 mensen per jaar aangevallen door haaien. Sinds 2012 vielen daarbij zo'n 15 doden.

Maar het onderwaterleven telt nog meer gevaren. Zaterdag kwam een 42-jarige man die aan het zwemmen was bij Lauderdale Beach op het eiland Tasmanië, om het leven. Hij kreeg waarschijnlijk een steek van een pijlstaartrog in de maag, zegt de politie. Vrienden haalden het slachtoffer nog uit het water, maar daar kreeg hij een hartaanval en stierf. Verder onderzoek moeten de precieze omstandigheden achterhalen.

Een dodelijke steek van een pijlstaartrog gebeurt zelden bij mensen. De meesten raken gewond als ze per ongeluk op de staart van het dier trappen.