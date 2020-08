Zwemmer (37) die gereanimeerd moest worden na helpen kinderen in Nederlandse Julianadorp, alsnog overleden Victor Schildkamp

03 augustus 2020

06u30 0 Een man die zondagmiddag voor het strand van het Nederlandse Julianadorp (Den Helder, Noord-Holland) vermist raakte en later gereanimeerd moest worden nadat hij enkele kinderen wilde helpen, is alsnog overleden. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 37-jarige man uit Polen .

Hulpdiensten moesten gisteren een zoekactie op touw zetten naar de vermiste zwemmer. De man van Poolse komaf wilde drie kinderen uit het water helpen. Die kinderen kwamen ook veilig uit het water, maar de man was ineens nergens meer te zien.

De zwemmer was enige tijd spoorloos, waarna hij op het strand aanspoelde. Dat was een klein uur nadat een omvangrijke reddingsactie was opgestart. Volgens de Nederlandse kustwacht is de man direct gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij bij aankomst alsnog.

