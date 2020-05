Zwemmen in Nederland? Eerst thuis omkleden en eenrichtingsverkeer tijdens baantjes trekken JOBR

08 mei 2020

17u12 0 Vanaf maandag 11 mei mogen binnenzwembaden in Nederland opnieuw de deuren openen. Om dat zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de Nederlandse zwembond KNZB speciale maatregelen aangekondigd. Zo moeten zwemmers zich thuis al omkleden en zal iedereen in dezelfde richting baantjes moeten trekken.

Vanaf 29 april zijn Nederlandse buitenzwembaden al toegankelijk voor de jeugd. Nu maandag wordt sporten in Nederland voor iedereen toegestaan, en dus gaan ook de binnenzwembaden voor iedereen open. Al brengt dit wel enkele bijzondere regels met zich mee.

Eenrichtingsverkeer

Het spreekt voor zich dat de 1,5 meter afstand tussen mensen bewaard moet blijven. Ook zal er maar een beperkt aantal mensen het zwembad in mogen. Tijdens zwemlessen blijft de lesgever bij voorkeur aan de kant van het zwembad en volwassenen mogen tijdens het recreatief baden niet in kinderbaden zwemmen. Tijdens het baantjes zwemmen geldt eenrichtingsverkeer. Zo zullen er twee banen gebruikt worden om in beide richtingen te kunnen zwemmen. Daarnaast is inhalen ook niet toegestaan en moeten de zwemmers ook in het zwembad afstand bewaren.

Kledij

Een andere opmerkelijke maatregel heeft te maken met het omkleden. Zo wordt Nederlandse zwemmers aangeraden zich thuis al om te kleden. Het is de bedoeling dat ze hun zwemkledij onder hun gewone kledij dragen en zo naar het zwembad komen. Zo moeten ze niet veel tijd doorbrengen in de kleedkamers en kunnen ze zo snel mogelijk het zwembad in.