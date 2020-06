Zwemkledij voor kinderen in camper hoofdverdachte Maddie gevonden - Duitse politie wil mysterieus speekselstaal zelf onderzoeken Joeri Vlemings

17 juni 2020

11u30

Bron: The Sun, Sky News 4 De speurders hebben kinderkledij en badpakken voor meisjes gevonden in de mobilhome van Christian Brückner (43) tijdens hun onderzoek naar het vermiste Duitse meisje Inga Gehricke (5). Brückner is ook hoofdverdachte in de zaak-Maddie McCann (3). De Duitse politie wil verder een mysterieus speekselstaal, dat destijds in de kamer van Maddie in Portugal is gevonden, zelf onderzoeken.

Het speeksel zou aangetroffen zijn op het bed van Madeleine McCann in het vakantieappartement van haar ouders in Portugal. Het toen driejarige meisje verdween daar op 3 mei 2007. Volgens de Portugese politie was er geen match met het DNA van Christian Brückner, maar de Duitse speurders willen dat zelf opnieuw laten testen, meldt Sky News. De Britse nieuwssite betwijfelt of Portugal het staal naar Duitsland zal sturen om wettelijke redenen en door de recente kritiek van de Duitse procureur Hans Christian Wolters op de Portugese onderzoekers.

Volgens The Sun bewaarde de 43-jarige Brückner in zijn rood-witte Allegro Bay-kampeerwagen kinderkledij. Hij kocht de mobilhome in 2010, drie jaar nadat hij weer van Portugal naar zijn geboorteland was teruggekeerd. Volgens enkele vrienden reed Brückner geregeld over en weer tussen Duitsland, Spanje en Portugal. Hij zou ook hebben opgeschept dat hij “kinderen en drugs kon vervoeren” in de camper. “Het is een veilige plek, niemand zal ze vinden, niemand zal je betrappen”, zei hij aan een voormalige ambulancier, die hij was tegengekomen.

Beelden van kindermisbruik

Tijdens het onderzoek naar de in 2015 verdwenen vijfjarige Inga Gehricke vond de politie in 2016 de kinderkleren in de kampeerwagen, samen met USB-sticks, waar beelden van kindermisbruik opstonden. Op andere beelden was Brückner zelf te zien, onder meer met panty’s aan.

De nieuwe informatie komt uit een documentaire van Spiegel TV. De zender interviewde een zekere Bjorn R., een vriend van Brückner die vertelde over zijn “bizarre gedrag”. Als Brückner wat gedronken had, zei hij dat hij in Portugal huizen binnendrong om camera’s te stelen. “Om niet door bewakingscamera’s herkend te worden, trok hij zijn kleren uit en zette hij een duikersbril op”, aldus Bjorn R.

Uit de tv-documentaire bleek nog dat de dertig jaar oude motorhome waarin de politie de badpakken vond, nooit is gesignaleerd in het Portugese Praia da Luz, waar Maddie verdween.

Lees ook:

Heeft vermeende moordenaar van Maddie ook iets te maken met verdwijning van 5-jarige Inga?

“Christian Brückner zoekt de zwaksten als prooi en speelt voor God” (+)