Zwemjuf aangeklaagd nadat jongetje (3) bijna verdrinkt tijdens les Redactie

03 juni 2019

08u39

Bron: KameraOne 0 De 34-jarige zweminstructrice Jessica Kretz is in Florida, de Verenigde Staten, opgepakt en aangeklaagd voor kinderverwaarlozing. Vorige zomer is een jongetje, toen drie jaar, bijna verdronken in haar zwemles. Kretz had maar net op tijd door dat het kind in nood was.

In het zwembad van de Park Maitland School werd vorige zomer een zwemkamp gehouden. Kretz was een van de twee instructrices die op 6 juli 2018 vijftien kinderen leerde zwemmen. Een driejarig jongetje uit de groep van Kretz kon helemaal nog niet zwemmen, maar werd wel alleen aan de rand van het zwembad gelaten.

Twee minuten

Op bewakingsbeelden is te zien hoe het kind in het water terechtkomt. De twee juffen en een derde volwassene hebben niet meteen door dat de jongen in nood is. Pas na twee minuten beseft Kretz de ernst van de situatie. Ze haalt het kind uit het water en roept haar collega om hulp. Die begint te reanimeren terwijl Kretz de hulpdiensten belt. De jongen komt er na vier minuten weer door.

De lokale politie had gevraagd om beide zwemjuffen aan te klagen, maar enkel Kretz wordt aangeklaagd voor kinderverwaarlozing omdat het kind in haar groep zat. De zwemjuf is vorige week gearresteerd.

Meer over Jessica Kretz