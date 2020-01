Zweet op voorhoofd verraadt Belg met vier kilo speed en duizenden euro's cash in auto Ties Cleven

09 januari 2020

19u14

Langs de A16 bij het Nederlandse Breda is gisterenavond een Belg aangehouden. Hij had meer dan vier kilo speed in zijn bestelbus. In het voertuig lag ook 6.300 euro cash verstopt: in een subwoofer achterin. De 22-jarige verdachte wordt verdacht van witwassen.

Dat meldt de politie. Agenten zetten de auto van de man uit het Henegouwse Beloeil, vlakbij de Franse grens, rond 21.00 uur die avond aan de kant. Hij reed namelijk veel te hard over de snelweg. Het viel de medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op dat de Belg direct erg zenuwachtig was. Het zweet liep volgens de politie van zijn voorhoofd.

Bij inspectie van de laadruimte troffen de agenten een laptophoes vol geld aan. “Dit gaf het vermoeden van witwassen. Daarna werden in een zekeringskastje en in een jas nog twee bundels briefgeld aangetroffen. De man had in totaal 6.290 euro bij zich, waarvoor hij desgevraagd geen plausibele verklaring had.”

4,3 kilo speed

Nadat de 22-jarige man vastzat op het cellencomplex in Breda, vonden agenten nog eens vier plastic zakken met amfetamine. In totaal ging het om 4,3 kilo van deze harddrug, die doorgaans speed wordt genoemd. “De vier zakken zaten verstopt in een subwoofer (een soort luidspreker, red.) die achterin de auto lag.”

De man zit nog vast. Zijn auto, drugs en geld zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de herkomst van het geld en de drugs.