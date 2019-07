Zweem van mysterie rond brand in Russische onderzeeër: werd duikboot ook gebruikt voor spionagemissies? LH

03 juli 2019

13u15

Bron: Time, The Guardian, Belga 0 Twee dagen na de brand in Russische duikboot waarbij veertien opvarenden om het leven kwamen, blijft de zaak gehuld in een zweem van mysterie. De duikboot voerde wetenschappelijk onderzoek uit, stelt Rusland. Gezaghebbende analisten zien dat anders: de betrokken onderzeeër kan ook worden ingezet voor spionagedoeleinden. Het Kremlin meldde vandaag dat er geen verdere details over de brand zullen vrijgegeven worden.

Het Russische leger is erg karig geweest met details over het incident dat zich maandag voordeed in de onderzeeër. Daar zal ook geen verandering in komen. “De informatie over de brand wordt beschouwd als staatsgeheim”, zo liet de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, vandaag weten.

Russische nieuwsagentschappen meldden gisteren onder aanhaling van het ministerie van Defensie dat een deel van de bemanning bedwelmd raakte door de rook. De boot was volgens het ministerie in diep onder water voor wetenschappelijk onderzoek naar het mariene milieu en de zeebodem.

Het schip is inmiddels teruggekeerd naar zijn thuishaven in Severomorsk, even ten noorden van Moermansk, wat zou impliceren dat er overlevenden zijn. De Russische president Vladimir Poetin zei wel dat zich onder de dodelijke slachtoffers zeven kapiteins en twee Helden van Rusland, de hoogste militaire onderscheiding in Rusland, bevonden. Poetin sprak ook van een “groot verlies voor de marine en het leger in zijn geheel” en heeft zijn “diepste medeleven” aan de families van de slachtoffers betuigd. “Alles dient gedaan om hen te helpen en te steunen”.

Genoemd naar Sovjet-kinderfilm

De onafhankelijke Russische kranten RBK en Novaïa Gazeta berichtten dat de onderzeeër in kwestie de nucleair aangedreven AS-12 Losharik is. Het vaartuig is genoemd naar een animatiefiguur uit een Sovjet-kinderfilm, een paardje opgebouwd uit bollen. De naam zou verwijzen naar de constructie van de onderzeeër die bestaat uit titanium ballonvormige stukken. De Losharik zou gedragen worden door de Orenburg, een grotere nucleaire onderzeeër.

De Losharik, die in 2010 in dienst genomen werd, is een van de meest geavanceerde Russische duikboten en volgens waarnemers in staat om te duiken naar een diepte van meer dan 6 kilometer. Die laatste claim kan volgens Time niet onafhankelijk bevestigd worden. Toch wordt in verschillende westerse media gespeculeerd dat het om een geheime onderzeeër gaat. De kleine duikboot die bestand is tegen zware druk, zou kunnen ingezet worden bij de sabotage van internetkabels op de bodem van de oceaan. Daarvoor waarschuwde het Pentagon al in 2016.

Foto in autotijdschrift

Niet alleen wordt er amper info gegeven over de duikboot, ook foto’s zijn uiterst zeldzaam. De duidelijkste foto zou in 2015 per ongeluk zijn gepubliceerd door het autotijdschrift Top Gear Russia, dat het onbedoeld vastlegde tijdens een fotosessie van een Mercedes GL450, aan de Witte Zee in Noord-Rusland.