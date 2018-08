Zweefvlieger (15) komt om bij crash op begraafplaats jv

12 augustus 2018

10u37

Bron: anp 0 Een vijftienjarige zweefvlieger is in het Duitse Braunschweig neergestort op een begraafplaats. De jongen is bij het ongeluk om het leven gekomen. De piloot zou zich volgens Der Spiegel nog met een parachute in veiligheid hebben willen brengen.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De jongen zat alleen in het toestel. Hij was bezig met zijn vliegbrevet. Vanaf veertien jaar mag daar mee begonnen worden, onderdeel van de opleiding is het maken van enkele solovluchten.

Het is het tweede dodelijke vliegongeluk in de Duitse deelstaat Nedersaksen dit weekend. Een man en zijn veertienjarige kleindochter zijn gistermorgen in Duitsland om het leven gekomen toen hun ultralightvliegtuig kort na de start crashte op een landweg.