Zweefmolen van 80 meter hoog loopt vast op Nederlandse kermis: bezoekers zitten half uur vast Sanne Sleutjes

20 juli 2019

17u44

Bron: AD.nl 2 Vanmiddag is er een reusachtige attractie van wel 80 meter hoog vastgelopen op een kermis in het Nederlandse Tilburg. De zweefmolen liep mogelijk door een windhoos vast. Bezoekers kwamen iets boven de helft van de enorme mast vast te zitten. Na ongeveer een half uur slaagden medewerkers erin de attractie weer aan de praat te krijgen.

Nadat het gevaarte tot stilstand was gekomen, klom een medewerker van de attractie in de 80 meter hoge mast, mogelijk om de vastzittende bezoekers toe te spreken. Wat ervoor heeft gezorgd dat de attractie is vastgelopen, is nog niet helemaal duidelijk.

Lekker in de zweefmolen. 🎡

Al 20 min bovenin vast. Superman gaat ze redden 🦸‍♂️#tilburgsekermis #tilburg pic.twitter.com/5NKxnZv8WE ♫ Dave van Bergen ♫(@ deef4ever) link

Lees ook: Vrouw overleeft als bij wonder bizar ongeluk met kermisattractie