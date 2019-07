Zweedse vrouw op verdenking van terreur gearresteerd op luchthaven Gatwick LH

05 juli 2019

13u12

Bron: Belga 1 Op de Londense luchthaven Gatwick is gisteren een Zweedse vrouw opgepakt op verdenking van het plegen van een terroristisch misdrijf, zo heeft SkyNews gemeld.

De veertigjarige was vanuit Italië in Engeland aangekomen. Na haar arrestatie is ze in een politiecel gebleven.



Haar arrestatie zou met terreurgroep Islamitische Staat te maken hebben, zegt SkyNews.