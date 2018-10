Zweedse studente die vliegtuig aan de grond hield om deportatie te voorkomen wordt vervolgd IB

20 oktober 2018

03u30

Bron: The Guardian 0 Zweden gaat de 21-jarige studente vervolgen die in juli in haar eentje een vliegtuig aan de grond hield om te voorkomen dat een Afghaanse asielzoeker gedeporteerd zou worden.

Het filmpje dat studente Elin Ersson van zichzelf maakte terwijl ze in het vliegtuig weigerde te gaan zitten, zodat de piloten niet konden vertrekken, werd wereldwijd dertien miljoen keer bekeken.

lees verder onder de video:

Op de beelden is te zien hoe ander passagiers, waaronder een volledig sportteam, het protest van de vrouw steunt en hoe er luid geklapt wordt wanneer de asielzoeker na veertien minuten uiteindelijk van de vlucht gehaald wordt.

Zweden liet achteraf wel weten dat de asielzoeker alsnog gedeporteerd zou worden

Breken van luchtvaartwetten

Gisteren bevestigden de Zweedse aanklagers in Göteborg dat Ersson zal worden vervolgd voor het breken van luchtvaartwetten. De vrouw wordt aangewreven dat ze het verzoek van de kapitein om te gaan zitten negeerde, net als herhaaldelijke gelijkaardige verzoeken van het cabinepersoneel. Bij veroordeling wacht de vrouw een boete en een gevangenisstraf van maximum zes maanden.

In de Zweedse media verdedigde Ersson haar actie, die eigenlijk bedoeld was om de deportatie van een andere Afghaanse asielzoeker tegen te houden. Toen de vrouw niet hem, maar een andere asielzoeker vond op het vliegtuig, besloot ze haar actie toch door te zetten. “Ik deed het als individu, activist en medemens. Hij is een mens en verdient het om te leven. We hebben geen doodstraf in Zweden, maar gedeporteerd worden naar een land waar oorlog heerst, kan de dood tot gevolg hebben.”

Strafblad

“Als hij een misdaad gepleegd zou hebben, kan hij hier in Zweden berecht worden en zijn straf uitzitten”, zei de vrouw toen bleek dat de man wiens deportatie ze zo vurig probeerde te voorkomen, een strafblad bleek te hebben.