Zweedse stad zet ton mest in om feestgangers in parken te ontmoedigen

29 april 2020

20u18

Bron: Belga 9 De Zweedse stad Lund gaat een ton mest in zijn parken verspreiden om feestvierders die de traditionele Walpurgisnacht willen vieren te ontmoedigen. Zo willen de autoriteiten een verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan, klinkt het woensdag.

De stad heeft zijn bewoners gevraagd af te zien van feestelijkheden rond Walpurgisnacht, een populair heidens feest dat het einde van de winter symboliseert en traditioneel in de nacht van 30 april op 1 mei wordt gevierd met vreugdevuren en feesten in parken en tuinen.

De autoriteiten hopen degenen die toch in de verleiding komen om een feestje te bouwen in parken, te weerhouden met mest van kippenstront. De Walpurgisfeesten kunnen tot 30.000 bezoekers trekken, maar ze gebeuren spontaan waardoor het moeilijk is om ze in de praktijk te verbieden.



Lund is een van de belangrijkste universiteitssteden van Zweden.

