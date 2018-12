Zweedse stad mag nu toch verbod op bedelen invoeren KVDS

17 december 2018

15u37

Bron: Belga 0 Een hoge rechtbank in Zweden heeft geoordeeld dat een stad in het zuidwesten van het land wel degelijk een plaatselijk verbod op bedelen mag invoeren. Daarmee ging het in tegen de beslissing van twee lagere rechtbanken.

"Het is positief dat we nu de beslissing kunnen invoeren die wij meer dan een jaar geleden al hebben genomen", zei Carina Wutzler die de gemeenteraad van Vellinge voorzit. Het verbod op bedelen zal met onmiddellijke ingang van kracht zijn op vijf plaatsen in de stad, waaronder de grote markt.

Urineren

De gemeente argumenteert dat bedelaars de openbare orde verstoren door vuilnis en door in het openbaar te urineren. Wutzler is lid van de conservatieve Moderatenpartij. Partijgenoten in andere gemeenten alsmede door de sociaaldemocraten bestuurde gemeenten overwegen een soortgelijk verbod in te voeren.





Ngo's en andere organisaties vrezen dat het verbod voornamelijk daklozen uit de Europese Unie zou viseren, vooral Roma.