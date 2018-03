Zweedse regeringspartij wil godsdienstonderwijs in gesubsidieerde scholen bannen: "Leraars en opvoeders zijn verantwoordelijk, niet imams en priesters" IVI

13 maart 2018

19u27

Bron: Belga 0 In Zweden hebben de regerende sociaaldemocraten voorgesteld om godsdienstonderwijs te verbieden in gesubsidieerde confessionele scholen, dat om "segregatie" te bestrijden. Sinds 2012 ving het Scandinavische land zowat 400.000 migranten op.

"Wij moeten breken met segregatie om Zweden bijeen te houden. Die vormt één van de belangrijkste uitdagingen van ons land", zei minister voor Openbaar Ambt Ardalan Shekarabi op een persconferentie in het kader van de campagne voor de parlementsverkiezingen van 9 september. "Schoolsegregatie dient daarom ook afgeschaft".

Zweden telt 71 door de staat gesubsidieerde confessionele privéscholen of vijf procent van alle private scholen die financiering van de staat krijgen, maar onafhankelijk werken. Daarvan zijn er 59 christelijk, elf moslim en één joods.

Verantwoordelijkheid

Het project van de sociaaldemocraten betekent niet dat die godsdienstig geïnspireerde scholen dicht moeten. Het schrappen van religieuze inhoud en het eerbiedigen van het Zweedse nationale onderwijs volstaan om open te blijven. "Het zijn de leraars en opvoeders die verantwoordelijk moeten zijn voor de Zweedse scholen, niet de imams en priesters", zei Shekarabi.

Gezien de meeste van de bewuste scholen christen zijn, tekent zich in het parlement op zes maanden van de verkiezingen geen meerderheid omtrent de maatregel af. "Schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens en van de godsdienstvrijheid", reageerde de de directeur van een moslimschool in het zuiden van Zweden.

Onderwijs, immigratie en gezondheid zijn de belangrijkste thema's van de verkiezingscampagne. Sinds 2012 was er in Zweden ongeveer één asielaanvraag op 25 inwoners, een record in Europa.