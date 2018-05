Zweedse regering wil kindhuwelijken niet meer erkennen TK

29 mei 2018

16u54

Bron: Belga 11 Zweden wil in het buitenland gesloten kindhuwelijken voortaan niet meer erkennen. "De boodschap van de regering is duidelijk: in Zweden mogen kinderen kinderen zijn", verklaarde de regering van sociaaldemocraten en Groenen dinsdag.

Er mogen geen mazen meer in de wetgeving zijn, waardoor kinderen in Zweden via omwegen toch getrouwd kunnen zijn. In het Scandinavische land mogen kinderen al lang niet met elkaar huwen, maar tot nog toe konden in het buitenland gesloten kindhuwelijken erkend worden.

Hoewel de regelgeving al enkele malen werd verstrengd, was het aantal kindhuwelijken niet gedaald, maar zelfs gestegen, verklaarde de regering. "Het is duidelijk dat de wetgeving te veel grote gaten vertoont om kindhuwelijken effectief genoeg tegen te gaan".

De regering stelt nu voor om zonder uitzondering geen buitenlandse kindhuwelijken meer te erkennen - maakt niet uit hoe oud de partner is als ze de erkenning aanvragen. Een kindhuwelijk blijft een kindhuwelijk, ook als de partners inmiddels volwassen zijn. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2019 in werking.

Meer over Zweden

politiek