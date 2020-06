Zweedse premier verdedigt zich tegen kritiek op coronabeleid HAA

14 juni 2020

23u57

Bron: ANP, Bloomberg 0 De Zweedse premier Stefan Löfven (foto) heeft zich verdedigd tegen de kritiek op het coronabeleid van zijn regering. De minister-president zei tegen omroep SVT dat het nog te vroeg is om een "definitieve conclusie te trekken over het succes van onze strategie".

Zweden nam tijdens de coronacrisis zoals reeds bekend minder strenge maatregelen dan veel andere Europese landen. Dat heeft volgens critici geleid tot een relatief hoog sterftecijfer. Het dodental door de virusuitbraak staat er nu op 4.874, tegenover 597 in Denemarken en 242 in Noorwegen.

"We hebben op hoofdlijnen dezelfde strategie gevolgd als veel anderen", zei Löfven. "Dat betekent in andere woorden dat het aantal besmettingen op een niveau wordt gehouden dat de gezondheidszorg aankan." Hij benadrukte ook dat niet alle landen het sterftecijfer op dezelfde manier berekenen.



Uit een recente peiling kwam naar voren dat steeds meer Zweden het vertrouwen lijken te verliezen in de corona-aanpak van hun regering. Ook gaf topepidemioloog Anders Tegnell van de overheid begin deze maand nog toe dat de aanpak beter had gekund. Hij verklaarde onder andere dat meer gedaan had moeten worden om het virus aan het begin van de uitbraak te beteugelen.

Lees ook:

Belaagde Vlaamse epidemiologe in Zweden denkt aan vertrekken: “Ik ben enorm geschrokken” (+)

Morgen gaan de grenzen weer open, dit zijn jouw opties per vakantieland (+)