Zweedse politie speurt naar auto die op twee voetgangers inreed en derde probeerde te raken

30 augustus 2018

13u25

Bron: Belga 0 De Zweedse politie is op zoek naar een man die vannacht in een auto twee voetgangers moedwillig aanreed in de zuidelijke stad Kristianstad. De man en vrouw, allebei 23 jaar oud, werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie zei niets over hun verwondingen of over een motief. De verdachte trachtte ook een derde persoon omver te rijden voordat hij wegreed, aldus de politie.

Speurders onderzoeken beeldmateriaal van bewakingscamera's en trachten getuigen te verhoren. Ze vroegen het publiek om tips.



In april 2017 werden nog vijf mensen gedood bij een aanval met een vrachtwagen in Stockholm. Rakhmat Akilov, een aanhanger van IS (Islamitische Staat), werd in juni van dit jaar tot levenslang veroordeeld voor de aanval, die volgens hem bedoeld was om Zweden te dwingen geen steun meer te geven aan de strijd tegen IS.

