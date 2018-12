Zweedse politie pakt terreurverdachte op KVE

13 december 2018

11u46

Bron: Belga 0 Tijdens een reeks politie-operaties in het westen van Zweden is deze ochtend een persoon opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terroristische misdrijven. Dat meldt de nationale veiligheidsdienst Säpo. Verschillende andere mensen werden meegenomen voor verhoor.

De voorbereidingen van de vermoedelijke terreurdaad zouden al een tijdje bezig geweest zijn en volgens de Zweedse veiligheidsdienst zijn er ook internationale linken in het dossier.

Het dreigingsniveau in Zweden blijft op drie staan, op een schaal van vijf. Dat niveau houdt in dat een aanslag mogelijk is.