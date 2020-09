Zweedse politie lost dubbele moord na 16 jaar op via DNA-databank jv

02 september 2020

20u38

Bron: ANP/DPA 0 De Zweedse politie heeft een dubbele moord uit 2004 opgelost en een 37-jarige verdachte gearresteerd. De speurders kregen hem in het vizier met behulp van een databank voor familie-onderzoek.

Slachtoffers waren destijds een achtjarig jongetje en een vrouw. De man heeft volgens de openbaar aanklager verklaard dat hij de "drang" had gevoeld om twee mensen te vermoorden. Hij stak het jongetje, dat op weg naar school was, op straat in Linköping van achter met een mes neer. Toen hij merkte dat een vrouw dat had gezien, stak hij haar ook dood.

Hoewel de dader het wapen, vingerafdrukken, haren en bloedsporen op de plaats van de misdaad had achtergelaten, lukte het de politie niet te achterhalen om wie het ging. Dat lukte ook niet in het enorme onderzoek dat op gang kwam en waarbij 7.000 verhoren werden afgenomen, 5.000 mensen hun DNA moesten afgeven en 40.000 documenten werden verzameld.



Onlangs besloot de politie het DNA van de dader ter vergelijken met de databank voor familie-onderzoek waarop privépersonen hun DNA achterlaten. De speurders kwamen zodoende twee broers op het spoor. De jongste bekende de moorden.