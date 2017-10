Zweedse politie heropent 120 oude moordzaken na moord op journaliste redactie

04u30

Bron: AP 0 AP De Deense politie doet sporenonderzoek op de UC3 Nautilus, de zelfgemaakte duikboot van hoofdverdachte Peter Madsen. De Zweedse politie gaat 120 oude moordzaken heropenen naar aanleiding van de dood van journaliste Kim Wall aan boord van de duikboot van de Deen Peter Madsen. De politie wil met behulp van Deense en Zweedse DNA-databanken onderzoeken of Madsen mogelijk bij andere onopgeloste moorden betrokken is geweest.

De politie van Kopenhagen vond afgelopen weekeinde een tas met lichaamsdelen en kleren van het Zweedse slachtoffer. Eerder was ook al haar romp gevonden, waarin zeker 15 messteken werden aangetroffen. Madsen houdt vol dat Wall door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Ze zou een zwaar luik op haar hoofd hebben gekregen.

Dat is slechts één van de tegenstrijdige verklaringen die de Deense uitvinder over de dood van de journaliste heeft afgelegd. In eerste instantie beweerde hij haar gezond en wel op de kade te hebben afgezet. Maar al gauw was de politie niet meer overtuigd van zijn onschuld.

Coldcaseteam

Zo troffen politieagenten beelden aan op de harde schijf van een door Madsen gebruikte computer van vrouwen die gemarteld, gewurgd en daarna

onthoofd worden. De Deense justitie gaat ervan uit dat het om echte beelden gaat. Volgens Madsen moet "de harde schijf gemanipuleerd zijn" door andere mensen.

De Zweedse tv-zender TV4 berichtte maandag dat er in de regio Skåne ongeveer 120 moorden niet zijn opgelost. Bo Lundqvist, het hoofd van het coldcaseteam in het district, vertelde dat daaronder ook gevallen zijn met in stukken gesneden lichamen. Volgende maand worden de databestanden van Zweden en Denemarken gekoppeld waardoor het DNA van Madsen kan worden vergeleken met materiaal dat bij eerdere moordzaken is gevonden.