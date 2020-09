Zweedse ouders met coronavrees sluiten kinderen 4 maanden op, deur van woning was dichtgespijkerd KVE

02 september 2020

16u05

Bron: Belga 0 Drie kinderen in Zweden zijn uit huis geplaatst nadat hun ouders hen uit vrees voor het coronavirus ongeveer vier maanden hadden opgesloten. De deur van de woning was dichtgespijkerd, aldus de rechtbank in Jönköping in het zuiden van Zweden.

De kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar mochten tussen maart en begin juli het appartement niet verlaten, zegt hun advocaat Mikael Svegfors tegen persbureau AFP. Ze konden elkaar niet zien en moesten eten in hun kamer, stelde de rechtbank vast

De ouders ontkennen dat ze de kinderen tegen hun wil hebben opgesloten en gaan in beroep tegen de uithuisplaatsing, berichtte de lokale radio. Ze komen volgens de advocaat uit "een ander deel van de wereld" en spreken geen vloeiend Zweeds. "Ze konden het nieuws hier niet echt begrijpen", aldus de raadsman. "Ze bleven het nieuws via internet volgen vanuit hun oude land", waar veel strengere beperkingen golden.

Zweden heeft in tegenstelling tot de meeste andere Europese landen geen strikte lockdown doorgevoerd. Het gewone leven kon in veel gevallen gewoon doorgaan. De scholen voor kinderen onder de 16 jaar bleven open.

Het coronavirus heeft relatief veel levens geëist in het Scandinavische land. Met 575 doden per miljoen inwoners is het wereldwijd een van de meest getroffen landen.

