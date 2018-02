Zweedse moordenaar ''Laserman" veroordeeld tot levenslang in Duitsland TT

21 februari 2018

18u30

Bron: Belga 1 De rechtbank van Frankfurt heeft de Zweed John Ausonius, alias "Laserman", tot levenslang veroordeeld wegens een moord van 26 jaar geleden in Duitsland, een veroordeling die bovenop zijn levenslange gevangenisstraf komt die hij in eigen land kreeg wegens racistisch gemotiveerde aanvallen.

De 64-jarige Zweed belaagde op 23 februari 1992 in Frankfurt Blanka Zmigrod van joodse origine, een overlevende van de nazi-vernietigingskampen, en schoot haar een kogel door het hoofd. Hij wilde naar verluidt haar handtas roven.

Het parket had gisteren levenslang met een minimum van 15 jaar geëist wegens roofmoord. De verdediging eiste de vrijspraak wegens onvoldoende bewijslast. De rechtbank in Frankfurt achtte hem echter schuldig aan de feiten en gaf Ausonius, wiens echte naam Wolfgang Alexander Zaugg is, levenslang zonder voorwaardelijke vrijlating.

Ausonius, die volgens de Noorse massamoordenaar Anders Breivik tot dezelfde beweging behoort als hij, kreeg de bijnaam Laserman van de Zweedse pers omdat hij een vuurwapen met lasermarkering gebruikte toen hij in 1991 en 1992 op een tiental mensen van buitenlandse afkomst schoot, voornamelijk in Stockholm. Een slachtoffer werd dodelijk geraakt, verschillende anderen liepen zware verwondingen op. Hij werd daarvoor in Zweden in 1995 tot levenslang veroordeeld.