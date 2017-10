Zweedse ministers getuigen over seksuele intimidatie in hoogste kringen EU: "Zijn handen zaten plots overal" Karen Van Eyken

11u51

Bron: Der Spiegel, Die Welt 0 EPA Asa Regner In Zweden hebben twee vrouwelijke ministers in het kader van de '#MeToo'-campagne' na de affaire Weinstein in Hollywood onthuld hoe zij door hooggeplaatste EU-politici zijn betast.

De Zweedse minister voor Gelijke Kansen, Asa Regner, deed een boekje open tijdens een interview met de Zweedse zender 'TV4'. Op weg naar een zakendiner stelde een hooggeplaatste EU-politicus voor om eerst iets in een bar te drinken. De nu 53-jarige politica ging ervan uit dat er over professionele zaken zou gesproken worden.

"Ik was jong, ambitieus en volgde hem naar de bar om samen een glas te drinken", aldus Regner. Maar hij had blijkbaar 'seksuele ambities' en dat was iets wat zij helemaal niet gewild had. "De afspraak was zo anders dan ik me had voorgesteld. We zaten in een donker hoekje en plots waren zijn handen overal", zei Regner.

Vervolgens voelde ze zich heel dom. "Waarom dacht ik dat hij geïnteresseerd was in mijn mening en kennis? Het was in de bar snel duidelijk dat hij dat niet was." Het maakte de vrouw - die toen actief was als medewerkster van de Zweedse regering - woedend. "Nu ben ik al over de 50 en dat betekent helaas ook dat je als vrouw in de politiek al het één en ander hebt meegemaakt", besloot ze.

EPA Margot Wallström

Enkele weken geleden heeft ook de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallström, gewag gemaakt van seksuele intimidatie in de politiek. Op Facebook sloot ze zich aan bij de '#MeToo-beweging' waarbij vrouwen massaal getuigen over aanranding, verkrachting en machtsmisbruik. De aanleiding was het seksschandaal rond filmbons Harvey Weinstein. "Ik kan bevestigen dat seksuele intimidatie in de hoogste EU-kringen voorkomt en dat ik het zelf ervaren heb", verklaarde Wallström.

Zo vertelde ze in 2014 al eens over een incident tijdens een diner met Europese staats- en regeringsleiders. De man die naast haar zat, viel haar lastig. "Plots voelde ik een hand op mijn dij. Mijn buurman was me aan het bestasten. Dat was zo surreëel", verklaarde ze.