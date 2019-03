Zweedse militair komt om bij gruwelijk tankongeval tijdens manoeuvres met Britse en Amerikaanse troepen ADN

26 maart 2019

12u25 1 Een Zweedse soldaat is omgekomen tijdens internationale militaire oefeningen nabij Överkalix in Zweden. Samen met onder meer Amerikaanse en Britse troepen nemen Zweedse militairen daar deel aan legeroefening ‘Northern Wind’, toen het gisteren plots misging. Een soldaat werd overreden door een tank.

Zo’n 10.000 militairen uit Zweden, Finland, Noorwegen, de VS en het Verenigd Koninkrijk houden van 18 tot 27 maart oefeningen in Zweden, als training in barkoude omstandigheden.

Het Zweedse leger maakte aanvankelijk gewag van een “ernstig ongeval” tijdens de internationale ‘war games’ in het noorden van het land. Later raakte bekend hoe de militair, afkomstig uit de Jamtland-regio, concreet het leven had gelaten; overreden door een CV90-legertank. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden enkel de dood van het slachtoffer vaststellen.



In totaal zouden negen soldaten betrokken zijn geweest bij het incident, maar niemand anders raakte gewond. Er is een onderzoek ingesteld.