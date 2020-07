Exclusief voor abonnees

Zweedse Marc Van Ranst: “Je kan het virus niet volledig wegkrijgen, mogelijk ook niet met een vaccin. We gaan ermee moeten leren leven”

“Ook griep hebben we niet kunnen uitroeien, zelfs mét vaccin”

Karen Van Eyken

24 juli 2020

12u49

Bron: Unherd

124

Viroloog Anders Tegnell - de Zweedse Marc Van Ranst en dé architect van de lossere Zweedse aanpak - is ervan overtuigd dat het volledig uitroeien van het nieuwe coronavirus geen haalbare kaart is. Hij is er trouwens helemaal niet zeker van dat we de ziekte helemaal zullen kunnen wegkrijgen met een vaccin: “Ook griep hebben we immers niet kunnen uitroeien, zelfs mét vaccin.” En over mondmaskers heeft hij een uitgesproken mening: “De wetenschappelijke onderbouwing is erg zwak”.